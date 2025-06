https://fr.sputniknews.africa/20250602/ue-et-ukraine-on-est-dans-le-declaratoire-mais-derriere-il-ny-a-pas-grand-chose-1073763932.html

Taurus pour l'Ukraine: "On est dans le déclaratoire, mais derrière, il n'y a pas grand-chose"

Taurus pour l'Ukraine: "On est dans le déclaratoire, mais derrière, il n'y a pas grand-chose"

Sputnik Afrique

Le porte-parole du Kremlin a estimé que les propos du Chancelier allemand sur la levée de la portée des armes livrées à Kiev vont à l'encontre des aspirations... 02.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-02T10:35+0200

2025-06-02T10:35+0200

2025-06-02T11:53+0200

zone de contact

podcasts

union européenne (ue)

ukraine

russie

drone

armes

donald trump

conflit ukrainien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/02/1073763759_0:53:645:415_1920x0_80_0_0_50c6998bae2746ce8dd0fcb9dd31be5c.jpg

UE et Ukraine: "On est dans le déclaratoire, mais derrière, il n'y a pas grand-chose" Sputnik Afrique Le porte-parole du Kremlin a estimé que les propos du Chancelier allemand sur la levée de la portée des armes livrées à Kiev vont à l'encontre des aspirations de la Russie à entrer dans un règlement politique. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau a analysé les déclarations du dirigeant allemand et ses conséquences.

"Pour l'instant, ça ne va rien changer. De toute manière, les Ukrainiens peuvent déjà taper dans la profondeur du territoire en Russe, bien plus loin que 500 km, avec des drones. Alors c'est vrai que leurs drones, maintenant, les Russes ont appris à les attraper. Mais donc, c'est un peu du Macron, en fait. On est dans le déclaratoire, mais derrière, il n'y a pas grand-chose", a déclaré le géopolitologue Xavier Moreau au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:-Cyrille de Lattre, géopolitologue et expert en aéronautique français, et Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur les déclarations du chancelier allemand sur la levée des restrictions sur la portée des armes livrées à l'Ukraine;-Sébastien Périmony, homme politique français et membre du bureau Afrique du parti Solidarité et Progrès, Jacques Hogard, colonel français, et Abbas Mohamed Bakhit, chef de la délégation soudanaise, sur la 13e réunion internationale des Hauts représentants pour la sécurité de Moscou.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, union européenne (ue), ukraine, russie, drone, armes, donald trump, conflit ukrainien, аудио