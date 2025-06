2e tour des pourparlers Russie-Ukraine à Istanbul: un nouvel échange de prisonniers a été discuté

Moscou et Kiev discuteront des conditions d'un cessez-le-feu et de l'échange de prisonniers et de civils à Istanbul, a déclaré le chef du ministère turc des Affaires étrangères à l'ouverture des négociations

Une éventuelle rencontre entre les chefs d'État des deux pays est également dans l'agenda, a-t-il fait valoir.

Au terme de son discours, les négociations se sont poursuivies à huis clos.