Le 2e round des négociations russo-ukrainiennes vient de commencer à Istanbul

Le 2e round des négociations russo-ukrainiennes vient de commencer à Istanbul

Le dialogue portera sur les mémorandums préparés par Moscou et Kiev et jetant les bases d’un futur traité de paix. Le premier tour avait eu lieu le 16 mai... 02.06.2025, Sputnik Afrique

Moscou et Kiev discuteront des conditions d'un cessez-le-feu et de l'échange de prisonniers et de civils à Istanbul, a déclaré le chef du ministère turc des Affaires étrangères à l'ouverture des négociations.Une éventuelle rencontre entre les chefs d'État des deux pays est également dans l'agenda, a-t-il fait valoir.

