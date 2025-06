https://fr.sputniknews.africa/20250602/la-cote-divoire-et-le-senegal-veulent-renforcer-davantage-leur-partenariat-riche-de-49-accords--1073758846.html

La Côte d'Ivoire et le Sénégal veulent renforcer davantage leur partenariat riche de 49 accords

La Côte d’Ivoire et le Sénégal par le biais de leurs premiers ministres respectifs, ont exprimé à Abidjan, leur détermination à renforcer le partenariat... 02.06.2025, Sputnik Afrique

Cette ambition a été affichée à l’occasion d’une réunion de travail du premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé avec son homologue sénégalais, Ousmane Sonko en visite à Abidjan (29 mai au 1er juin), indique le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale dans une note publiée sur son site officiel.Et la même source de relever que cette réunion a été l’occasion pour les deux parties de réitérer la volonté commune de la Côte d’Ivoire et du Sénégal de renforcer les leviers de coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques.Il s’agit aussi d’échanger des expériences avec le Sénégal, d’identifier des axes d’évolution, et d’explorer les mécanismes d’amélioration afin que les jeunes puissent tirer profit du dynamisme économique que connaissent Dakar et Yamoussoukro.M. Beugré Mambé a rappelé que depuis l'indépendance des deux pays, 49 accords de coopération ont été conclus, notant que face à l'émergence de nouvelles thématiques, il est nécessaire de les renforcer.Il a estimé aussi que le secteur privé jouera un rôle clé dans l'accélération de cette coopération, en renforçant le volume d'échanges en les améliorant et en identifiant de nouveaux domaines.Pour sa part, Ousmane Sonko s'est dit "heureux" d'effectuer cette visite en Côte d'Ivoire, un pays qui représente un poids lourd dans l'espace Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).Il a également exprimé son engagement à hisser cette coopération à un niveau jamais égalé dans les secteurs de la sécurité, des ressources animales et halieutiques, des échanges commerciaux, des NTIC, de la transformation des productions agricoles et dans la recherche scientifique." Nous avons décidé de rendre cette coopération, la plus fluide possible ", a-t-il dit, faisant savoir que des mesures sont prises afin de relancer la commission mixte ivoiro-sénégalaise de manière à impulser une nouvelle dynamique qui permettra, dans un délai de six mois, de progresser dans divers secteurs d'activité.Lors de son séjour en terre ivoirienne, le chef du gouvernement sénégalais a été reçu en audience par le président ivoirien, Alassane Ouattara, rappelle-t-on.

