Soudan du Sud: le Conseil de sécurité de l'Onu prolonge les sanctions sur les armes

Soudan du Sud: le Conseil de sécurité de l'Onu prolonge les sanctions sur les armes

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé vendredi de prolonger d’un an le régime de sanctions concernant le Soudan du Sud qui comprend un embargo sur les armes... 31.05.2025, Sputnik Afrique

En vertu d’une résolution adoptée par neuf voix pour et six abstentions, l’instance exécutive de l’ONU décide ainsi de reconduire jusqu’au 31 mai 2026 l’embargo sur les armes au Soudan du Sud.Sont également prolongées les sanctions ciblées, notamment les mesures concernant les voyages et les mesures financières imposées par les paragraphes 9 et 12 de la résolution 2206 adoptée en 2015.Dans sa nouvelle résolution, le Conseil a affirmé son soutien à l’Accord revitalisé de 2018 sur le règlement du conflit au Soudan du Sud, soulignant que la viabilité du processus de paix ne pourra être assurée sans l’adhésion totale de toutes les parties.Il a, dans ce cadre, demandé la pleine application, sans plus tarder, de cet accord et de l’Accord relatif à la feuille de route pour une fin pacifique et démocratique de la période de transition, qui en est issu.

afrique subsaharienne, soudan du sud