La Côte d'Ivoire se dote d’une bourse des matières premières agricoles, la première dans sa région

Sputnik Afrique

La Côte d’Ivoire vient de se doter de sa bourse des matières premières agricoles (BMPA-CI), la première en Afrique de l’Ouest. 31.05.2025, Sputnik Afrique

La BMPA CI se présente comme le catalyseur d’une nouvelle gouvernance agricole ivoirienne, basée sur la transparence, la technologie et l’équité, avec l’ambition de devenir une référence pour l’Afrique francophone et au-delà, rapporte la presse ivoirienne citant une note de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).C’est ainsi que la BMPA-CI a démarré ses activités le 28 mai, avec un total de 88,81 tonnes de produits agricoles échangés, pour une valeur globale de 30,84 millions de FCFA, précise la même source.L’ensemble des échanges s’est effectué via une plateforme digitale interconnectée en temps réel, permettant un suivi précis des prix, volumes et qualité des produits. Cette infrastructure numérique assure également la confidentialité et la sécurité des données traitées.Cette première cotation positionne la Côte d’Ivoire comme un acteur structuré du cercle fermé des places de marchés agricoles internationales, ajoute la même source, notant que la BMPA-CI offre aux producteurs un outil de valorisation transparente, aux investisseurs une nouvelle classe d’actifs agro-financiers ouest-africains, et aux partenaires régionaux un modèle potentiellement exportable.Et de conclure que les séances de la BMPA sont ouvertes de 10h à midi GMT, de lundi à vendredi.

