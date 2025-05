https://fr.sputniknews.africa/20250530/si-on-enleve-les-chinois-des-universites-us-cest-un-veritable-effondrement-1073681141.html

"Si on enlève les Chinois des universités US, c’est un véritable effondrement"

"Si on enlève les Chinois des universités US, c’est un véritable effondrement"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique durant 10 ans d’EADS/Airbus Group, fait le point sur le développement... 30.05.2025, Sputnik Afrique

"La Chine possède la technologie hypersonique. Cela veut dire qu'elle a devant elle le champ global des applications y afférentes".

"La Chine est passée d’un pays arriéré à un pays qui est leader mondial dans beaucoup de domaines en quelques décennies. Et cela est vrai dans tous les domaines, qu’il soit médical, technologique ou militaire. La Chine a, par exemple et en 2024, déposé à elle seule plus de 40% des brevets dans le monde. Si on transpose cela dans le secteur militaire, elle pourrait donc représenter 40% des innovations du secteur de l’armement, ce qui est colossal dans une perspective de guerre", explique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA).Dans le même sens, il ajoute: "Nous savons que la Chine possède la technologie hypersonique. Cela veut dire qu’elle a devant elle, le champ global des applications y afférentes. Cela peut aller des missiles à basse altitude comme le Zircon Russe aux engins stratosphériques de type Avangard. Mais elle reste très discrète sur ses performances. Pour ce qui concerne les drones, elle est clairement le leader mondial incontesté pour les raisons que je vais maintenant expliquer. Au-delà des performances mêmes des drones, ce qui compte en premier lieu est la capacité à en produire beaucoup. Or, la Chine est l’atelier du monde et elle a donc une capacité de production que personne n’est capable d’égaler, même pas l’Occident collectif avec son milliard d’habitants".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

