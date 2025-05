https://fr.sputniknews.africa/20250530/le-but-de-lukraine-est-de-provoquer-une-reponse-massive-de-la-russie-1073671097.html

"Le but de l'Ukraine est de provoquer une réponse massive de la Russie"

"Le but de l'Ukraine est de provoquer une réponse massive de la Russie"

L'Ukraine et la Russie ont démarré des négociations de paix, et pourtant Kiev a intensifié ses attaques de drone sur le territoire russe. Pour Sputnik Afrique... 30.05.2025, Sputnik Afrique

"Le but, clairement, de l'Ukraine, c'est de provoquer la Russie à adopter des mesures que l'Ukraine pourra utiliser ensuite pour, excusez du terme, faire pleurer dans les chaumières. Clairement, le but de l'Ukraine est de provoquer une réponse massive de la Russie pour ensuite pouvoir hurler que la Russie bombarde des pauvres civils ukrainiens, qu'elle a fait plein de victimes, que c'est horrible, que les Russes sont des criminels, etc.", a déclaré la reporter au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, sur les attaques massives de drones ukrainiens en territoire russe.- Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, sur son placement sur la listes des personnes sanctionnées par la Commission européene dans le cadre des sanctions contre la Russie.- P.L.O. Lumumba, professeur kényan et panafricaniste, à l'occasion de la Journée de l'Afrique.- Abdoul Diallo, expert malien en politique et géopolitique, sur le début des exercices militaires conjoints des forces armées des pays de l'AES.- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le fonctionnement de la nouvelle Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

