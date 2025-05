https://fr.sputniknews.africa/20250530/je-voulais-briser-la-politique-disolement-un-eurodepute-en-mission-a-moscou-malgre-la-polemique-1073658273.html

"Je voulais briser la politique d’isolement": un eurodéputé en mission à Moscou, malgré la polémique

Fernand Kartheiser a pris le risque de se rendre à Moscou pour discuter avec des responsables russes, au risque de s’attirer la colère de son parti au... 30.05.2025, Sputnik Afrique

"J’ai été reçu poliment et sans colère; nous avons eu des discussions substantielles. Nous avons abordé tous les sujets difficiles: cessez-le-feu en Ukraine, sécurité. Et malgré la complexité, j’ai senti que mes interlocuteurs écoutaient", explique-t-il à Sputnik.Pour lui, une partie de l’opinion européenne pense qu’il faut revoir la stratégie envers la Russie, notamment sur les sanctions."Nous voulions affaiblir l’économie russe, forcer le gouvernement à changer de politique. Cette idée a échoué. On ne peut pas imposer sa volonté à un pays comme la Russie, avec ses ressources et le soutien d’autres pays", explique-t-il. Il dénonce les conséquences désastreuses des sanctions: Et il met en garde: en armant l’Ukraine avec des armes à longue portée, les Occidentaux deviennent "partie prenante du conflit". "Je ne veux pas que les pays d’Europe deviennent des participants directs. Or, tout va dans ce sens. Les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser eux-mêmes ces systèmes. La participation des spécialistes militaires occidentaux est nécessaire. Cela comporte des risques pour tous", souligne-t-il.

