Des négociateurs russes se rendront lundi à Istanbul pour un 2e tour de négociations avec Kiev

Une délégation de négociateurs russes se rend à Istanbul et sera prête pour un deuxième tour de négociations avec des représentants de Kiev lundi matin, a... 30.05.2025, Sputnik Afrique

Autres déclarations faites par son porte-parole, Dimitri Peskov, ce vendredi:▪️ Moscou s'attend à ce que les projets de mémorandums russe et ukrainien soient discutés lors du deuxième tour de négociations à Istanbul.▪️ Les détails du projet de mémorandum russe ne seront pas rendus publics.▪️ Vladimir Poutine soutient fondamentalement une rencontre personnelle avec Zelensky et Trump; de tels contacts sont souhaités, mais une bonne préparation est nécessaire.▪️ L'avenir de la sécurité européenne doit être discuté avec les Européens, mais à Istanbul, des discussions auront lieu spécifiquement entre la Russie et l'Ukraine.▪️ Poutine transmet systématiquement à ses interlocuteurs, y compris aux États-Unis, la position de Moscou sur la non-expansion de l'Otan à l'Est.▪️ Moscou se réjouit que ses préoccupations concernant l'expansion de l'Otan soient comprises à Washington, notamment en ce qui concerne son rôle de médiateur.

