Tchad et pays de l'AES: "Nous étions toujours ensemble"

Tchad et pays de l'AES: "Nous étions toujours ensemble" Sputnik Afrique Alors que l'Afrique sahélienne traverse des transformations politiques et sociales majeures, le Tchad se positionne comme un acteur central dans la redéfinition des équilibres régionaux. À notre micro, Dr Ali Abderahman Haggar, conseiller du président tchadien, revient sur les dynamiques qui unissent les peuples du Sahel et sur les enjeux de souveraineté auxquels font face les nations africaines.

"Le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso… nous sommes un même espace historique, culturel et géographique", rappelle Dr Ali Abderahman Haggar, conseiller présidentiel tchadienl, dans le nouveau podcast d'Avenir Souverain.Au-delà des frontières héritées de la colonisation, ces pays partagent une mémoire et une solidarité ancienne. souligne un tournant décisif : la reconquête progressive de la souveraineté africaine. Pour le Tchad, cela s’est notamment traduit par le départ de la base militaire française, un acte qu’il qualifie de "pas important" dans la décolonisation militaire. Mais la route est encore longue: "Il reste deux autres formes de colonisation: intellectuelle et monétaire", dit-il, en visant notamment la question du franc CFA.Dr Haggar conclut avec un message clair : le changement ne sera pas facile, mais il est inévitable. L’Afrique avance, prend conscience de sa force, et redessine peu à peu son avenir selon ses propres termes. Pour lui, cette évolution passe par la fierté culturelle, la cohérence politique, et l’unité sahélienne.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

