Le Kremlin réagit à la demande de transmettre immédiatement à Kiev un projet de mémorandum

La présidence russe a dit jeudi "attendre" la réponse de Kiev quant à la proposition de Moscou d'organiser un deuxième round de pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens à Istanbul lundi.Selon Dmitri Peskov, la demande de l'Ukraine d’obtenir immédiatement un projet de mémorandum russe sur le règlement du conflit n’est pas constructive.Dmitri Peskov a aussi indiqué que la Russie ne discuterait pas publiquement du contenu des documents sur le règlement en Ukraine; les négociations devraient se dérouler à huis clos.Le Kremlin a condamné aussi les menaces contre la famille de Vladimir Medinski, assistant du Président russe, – si elles sont liées à l’Ukraine, elles sont scandaleuses.Proposition russeLa Russie a proposé le 28 mai à l'Ukraine une deuxième séance de pourparlers directs à Istanbul afin de lui transmettre un "mémorandum" censé exposer ses conditions afin de parvenir à un accord de paix durable."Notre délégation, dirigée par Medinski, est prête à présenter ce mémorandum à la délégation ukrainienne et à fournir les explications nécessaires lors d'un deuxième cycle de négociations directes reprenant à Istanbul, le 2 juin", a annoncé Sergueï Lavrov, dans un communiqué.Vladimir Medinski avait été à la tête des négociateurs russes au cours des pourparlers du 16 mai, déjà à Istanbul. Il s'agissait des premières discussions de paix directes entre Kiev et Moscou depuis celles du printemps 2022

