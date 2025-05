https://fr.sputniknews.africa/20250529/la-guinee-prevoit-un-taux-de-croissance-de-71-en-2025-1073617698.html

La Guinée prévoit un taux de croissance de 7,1% en 2025

La Guinée envisage d'atteindre en 2025 un taux de croissance de 7,1%, a indiqué, mardi à Conakry, le secrétaire général à la présidence de la République... 29.05.2025, Sputnik Afrique

L'annonce a été faite à l'occasion du lancement à Conakry des travaux d'examen du rapport d'auto-évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, en présence d'une cinquantaine de participants parmi lesquels des experts onusiens et des responsables de l'Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC), selon des médias.M. Camara a indiqué que des réformes "courageuses" ont été mises en place par le gouvernement afin d'obtenir des résultats probants dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, notant que ces réformes ont permis d'enregistrer une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,6% en 2024, contre 6,2% en 2023, soit deux fois plus que la moyenne dans la sous-région ouest-africaine."La croissance de la Guinée passera à deux chiffres à partir de 2026, atteignant 10,6%, puis 10,8% à l'horizon 2028", a-t-il assuré, relevant que le taux d'inflation est passé de deux chiffres à 3% actuellement, ce qui représente le plus faible taux en Afrique de l'Ouest.Le déficit budgétaire, quant à lui, se situe ces dernières années autour de 3%, alors que certains pays de la sous-région enregistrent un déficit avoisinant les 7%, a poursuivi M. Camara.Il a fait noter aussi que le taux d'endettement national est parmi les plus modérés, en restant en dessous des 40%, précisément autour de 37%.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

