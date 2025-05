https://fr.sputniknews.africa/20250528/un-nouveau-cycle-de-negociations-russie-ukraine-sera-annonce-dans-un-avenir-proche--1073583206.html

La date d'un nouveau cycle de négociations Russie-Ukraine sera annoncée dans un avenir proche

La date d'un nouveau cycle de négociations Russie-Ukraine sera annoncée dans un avenir proche

Sputnik Afrique

Selon Lavrov, Moscou insistera pour que Kiev abroge toutes les lois discriminatoires en Ukraine lors de ces pourparlers. 28.05.2025

La date d'un nouveau cycle de négociations Russie-Ukraine sera annoncée dans un avenir proche, a déclaré le ministre Lavrov.Il a rappelé que le retour de l'Ukraine au statut de pays neutre, non aligné et non nucléaire est l'une des conditions posées par la Russie pour résoudre le conflit.Un accord sur un échange de 1.000 prisonniers de chaque camp avait été trouvé pendant une séance de négociations à Istanbul le 16 mai.Il s'agissait des premiers pourparlers directs entre eux depuis 2022.

