Plus de 1.200 morts et 1,2 million de déplacés en 2024 dans ce pays africain à cause des inondations

Plus de 1.200 morts et 1,2 million de déplacés en 2024 dans ce pays africain à cause des inondations

28.05.2025

A l'occasion d'une campagne nationale de sensibilisation pour la préparation face aux catastrophes naturelles dans l'Etat d'Imo dans le sud-est du pays, la directrice générale de la NEMA, Zubaida Umar, a déclaré aux médias que beaucoup de choses ont été faites pour atténuer l'impact des inondations cette année. Les intempéries ont affecté plus de 5,2 millions de personnes et plus de 1,4 million d'exploitations agricoles ont été détruites, a ajouté la responsable. Au moins 34 des 36 Etats qui composent le Nigeria ont connu des inondations en 2024. Elle a appelé à cet égard les gouvernements de tous les niveaux d'administration à investir dans des infrastructures de drainage et de barrage, et à encourager les planifications résilientes aux crues dans les régions riveraines .

