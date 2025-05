https://fr.sputniknews.africa/20250528/nigeria-un-attentat-suicide-dejoue-contre-une-caserne-militaire-a-abuja-1073579106.html

Nigeria: un attentat-suicide déjoué contre une caserne militaire à Abuja

L'explosion survenue lundi devant une caserne militaire de la capitale nigériane Abuja était un attentat suicide, a annoncé mardi l'Agence nationale de gestion... 28.05.2025, Sputnik Afrique

nigeria

"Les informations recueillies ont révélé qu'un kamikaze a tenté de s'introduire dans la caserne, mais l'engin explosif qu'il portait a explosé et il est mort sur le coup" avant de pouvoir entrer, a indiqué l'Agence.Un passant a été blessé par l'explosion et transporté à l'hôpital, a ajouté la même source.La porte-parole de la police Josephine Adeh, avait indiqué qux médias que l'explosion a eu lieu vers 14h50 (13h50 GMT) lundi et que des agents de l'unité de neutralisation des explosifs et munitions ont été rapidement déployés sur place."Une enquête approfondie a été lancée, incluant une analyse médico-légale détaillée, afin de déterminer la cause exacte et la nature de l'explosion", avait-elle déclaré.L'armée nigériane avait évoqué lundi "une explosion" devant la caserne.

2025

