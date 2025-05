Les déclarations de Merz sur les missiles à longue portée sont une provocation à la guerre - Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20250528/les-declarations-de-merz-sur-les-missiles-a-longue-portee-sont-une-provocation-a-la-guerre---moscou-1073595038.html

Le porte-parole du Kremlin a commenté la levée par Berlin des limites de portée des armes livrées à l’Ukraine. Selon lui, les déclarations de Merz sur les missiles à longue portée sont une nouvelle provocation à la guerre."Merz confirme une fois de plus que l'Ukraine n'a plus aucune restriction sur les armes à longue portée", a déclaré Dmitri Peskov au journaliste Pavel Zaroubine. Selon lui, Moscou voit l'Allemagne rivaliser avec la France pour la suprématie quant à la provocation d’une nouvelle guerre.La Russie espère pourtant que les déclarations de Merz sur les armes à longue portée ne constitueront pas un obstacle sérieux à de nouvelles tentatives de règlement pacifique, a déclaré le porte parole du Kremlin.Plus de restrictions à la portée des armes fournies à KievLundi, le chancelier allemand avait affirmé que les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine, dont Berlin, ne fixaient plus de restrictions à la portée des armes fournies à Kiev.Jusqu'ici, Kiev continue de réclamer, en vain, la livraison par Berlin de missiles longue portée allemands Taurus, d'une portée de plus de 500 km, permettant d'atteindre le territoire russe en profondeur.Sous son prédécesseur, le chancelier Olaf Scholz, l'Allemagne, avait toujours refusé de lui fournir ces armes, craignant une aggravation des tensions avec la Russie.

