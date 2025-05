https://fr.sputniknews.africa/20250528/lallemagne-reve-t-elle-dun-brasier-paneuropeen--1073607123.html

L’Allemagne rêve-t-elle d’un brasier paneuropéen?

D'un point de vue politique, il s'agit d'une "ingérence directe", avance auprès de Sputnik l'expert bolivien José Hugo Moldiz Mercado. Il revient sur l'annonce... 28.05.2025, Sputnik Afrique

La récente annonce faite par le chancelier allemand est, d'un point de vue militaire, une intervention indirecte; mais, "d'un point de vue politique, il s'agit d'une ingérence directe, car ce que souhaite l'Allemagne, c'est que le conflit atteigne un niveau paneuropéen". Telle est l'opinion de José Hugo Moldiz Mercado, expert bolivien en politique et sécurité, contacté par Sputnik. "C’est un grand risque non seulement pour l’Europe ou l’Eurasie, mais pour le monde entier. De là à une troisième guerre mondiale, il n’y a qu’un pas!", avertit l'analyste. La vérité? La Russie, elle, "s'est limitée à défendre son territoire et l'autodétermination des peuples", martèle-t-il. Et d’ajouter: "Nombre de russophones ont choisi de rejoindre la Russie".

