https://fr.sputniknews.africa/20250527/un-point-de-deploiement-temporaire-dunites-speciales-ukrainiennes-detruit-dans-la-region-dodessa-1073540660.html

Moscou riposte aux attaques de drones ukrainiennes, un site militaire près d'Odessa visé

Moscou riposte aux attaques de drones ukrainiennes, un site militaire près d'Odessa visé

Sputnik Afrique

Un point de déploiement temporaire d'unités spéciales ukrainiennes dans la région d'Odessa a été détruit par une frappe russe, le 26 mai 27.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-27T11:13+0200

2025-05-27T11:13+0200

2025-05-27T11:24+0200

russie

odessa

ukraine

kremlin

frappes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103376/05/1033760549_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_c10bfab7c5c8102eeed1b9ab4feaa9b6.jpg

La position russe est claire, Moscou riposte en ne visant que des sites militaires: "Ce sont des frappes de représailles. Elles visent des installations et des cibles militaires", a expliqué Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. "Le Président Poutine prend des décisions nécessaires pour garantir la sécurité de notre pays", selon lui. "Le lien entre l'augmentation des attaques terroristes ukrainiennes en Russie et les visites de politiciens européens à Kiev est impossible à ne pas voir", a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les dirigeants étrangers, venus pour le Jour de la Victoire, ont "été témoins de tentatives de frappes contre la Russie", selon M.Peskov. L'Occidentaux ne remarque pas les attaques de l'armée ukrainienne contre la Russie: "Moscou s’attend à une réaction de l’ONU aux attaques de Kiev contre des cibles civiles et aux violations des principes de la guerre par l’Ukraine", selon M.Lavrov. "La Russie continuera à travailler sur les documents définissant les conditions du règlement du conflit, malgré les provocations de Kiev et les attaques massives de drones", d'après le chef de la diplomatie russe.

russie

odessa

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, odessa, ukraine, kremlin, frappes