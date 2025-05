https://fr.sputniknews.africa/20250527/la-defense-russe-publie-une-liste-de-cibles-frappees-en-reponse-aux-attaques-des-drones-ukrainiens--1073543829.html

La Défense russe publie une liste de cibles frappées en réponse aux attaques des drones ukrainiens

La Défense russe publie une liste de cibles frappées en réponse aux attaques massives des drones ukrainiens. L’armée russe frappe UNIQUEMENT les sites... 27.05.2025, Sputnik Afrique

Depuis le 20 mai, le régime de Kiev a multiplié de manière exponentielle ses attaques, utilisant des drones et des projectiles à réaction de fabrication occidentale contre des cibles civiles en Russie. Entre les 20 et 27 mai, les DCA russes ont intercepté 2.331 drones, dont 1.465 hors de la zone d’opération militaire spéciale. Ces attaques ont blessé des civils, y compris des femmes et des enfants. RÉPLIQUES RUSSES :

