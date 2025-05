https://fr.sputniknews.africa/20250526/un-pas-diplomatique-de-la-russie-pour-trouver-un-accord-acceptable-par-toutes-les-parties-1073497006.html

"Un pas diplomatique de la Russie pour trouver un accord acceptable par toutes les parties"

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la création d'une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand... 26.05.2025, Sputnik Afrique

"Un pas diplomatique de la Russie pour trouver un accord acceptable par toutes les parties" Sputnik Afrique Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la création d'une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu sur l'importance stratégique de sa création, dans un contexte de négociations russo-ukrainiennes.

"Avoir une zone tampon, c'est quelque part limiter les risques, mais c'est surtout avoir plus de temps pour activer des systèmes de défense antiaérienne et pour véritablement protéger complètement, quelque part sanctuariser le territoire russe. Donc c'est indispensable.", a affirmé M.Scholler.Retrouvez également dans cette émission:- Jean-Bernard Padaré, le président de la Cour Constitutionnelle tchadienne et Nelson Ramaotwana, ministre de la Justice du Botswana sur le Forum juridique international de Saint-Pétersbourg.- Imothep Lianoué Bayala, acteur de la société civile burkinabè et analyste politique sur l'intérêt des togolais en faveur de l'adhésion de leur pays à l'AES.- Ruth Ngwanza, directrice générale de la chambre de commerce russo-congolaise sur le forum des femmes des BRICS et sur la potentiel des entreprises congolaises offert aux investisseurs russes.- Didier Drogba, ex international ivoirien et Geremi Njitap, ex-international camerounais sur match hommage des 20 ans de la victoire du CSKA Moscou en Coupe UEFA.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

