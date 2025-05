https://fr.sputniknews.africa/20250526/trump-sur-zelensky-tout-ce-qui-sort-de-sa-bouche-cree-des-problemes-je-naime-pas-ca-1073487895.html

Trump sur Zelensky: "Tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes, je n'aime pas ça"

Trump sur Zelensky: "Tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes, je n'aime pas ça"

26.05.2025

"Zelensky ne rend pas service à son pays en parlant comme il le fait. Tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes, je n'aime pas ça et il ferait mieux d'arrêter", a écrit le Président américain sur Truth Social.Trump a également déclaré qu'il considérait les actions de la Russie en Ukraine comme déraisonnables. "Je n'aime pas ça du tout… Nous sommes en pleine discussion", a-t-il déclaré aux journalistes.Trump a déjà critiqué à plusieurs reprises le chef du régime de Kiev, affirmant qu'il n'avait aucun atout et l'accusant de perturber le dialogue avec la Russie. En avril, il avait souligné que Zelensky devait soit faire la paix, soit il perdrait le pays dans trois ans. Discussions entre Poutine et Trump Le 19 mai, les Présidents de la Russie et des États-Unis ont eu une conversation téléphonique, consacrée, entre autres, à la situation en Ukraine; elle a duré plus de deux heures. À l'issue de la rencontre, le dirigeant russe a noté que Moscou était prêt à travailler avec Kiev sur un mémorandum concernant un éventuel futur traité de paix. À son tour, Trump, après la conversation, a déclaré qu'il n'introduirait pas de nouvelles sanctions contre la Russie car il y avait une chance de parvenir à un règlement du conflit.

