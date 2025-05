https://fr.sputniknews.africa/20250525/lechange-de-prisonniers-selon-la-formule-10001000-termine--1073461486.html

L'échange de prisonniers Russie-Ukraine selon la formule 1.000/1.000 terminé

L'échange de prisonniers Russie-Ukraine selon la formule 1.000/1.000 terminé

303 autres militaires russes ont quitté territoire contrôlé par Kiev, et 303 prisonniers de guerre ukrainiens ont été rapatriés, a annoncé ce 25 mai la Défense... 25.05.2025, Sputnik Afrique

La veille, 307 militaires russes ont été échangés contre 307 Ukrainiens dans le cadre du deuxième des trois échanges réalisés. Encore plus tôt, 270 militaires et 120 civils avaient été échangés des deux côtés.L'accord sur l'échange de prisonniers "1.000 pour 1.000" avait été conclu entre Moscou et Kiev lors des négociations à Istanbul le 16 mai.

