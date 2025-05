https://fr.sputniknews.africa/20250525/le-niger-pose-un-ultimatum-a-un-geant-petrolier-chinois-1073465089.html

Le Niger pose un ultimatum à un géant pétrolier chinois

Le personnel de la société China National Petroleum Corporation Niger Petroleum (CNPC) doit quitter le pays d’ici fin mai, annonce le ministre du Pétrole. 25.05.2025, Sputnik Afrique

Motif: le non-respect de la CNPC pour les lois nigériennes.En effet, les expatriés doivent faire une durée limitée d’année dans les sociétés étrangères au Niger. Ceci pour favoriser le recrutement de main d’œuvre locale.En poste depuis plus de 4 ans, les expatriés chinois concernés ont été déclarés persona non grata.Niamey, dans une démarche de souveraineté, exige le respect strict des textes et une meilleure intégration des locaux aux postes de décision.

cnpc, afrique subsaharienne, niger