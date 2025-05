https://fr.sputniknews.africa/20250523/sputnik-a-organise-le-dialogue-sur-linnovation-a-loccasion-de-la-journee-de-lafrique-1073407638.html

Sputnik a organisé le dialogue sur l’innovation à l’occasion de la Journée de l’Afrique

Sputnik a organisé le dialogue sur l’innovation à l’occasion de la Journée de l’Afrique

Sputnik Afrique

À la veille de la Journée internationale de l’Afrique, l’Agence d’information et la radio Sputnik a organisé une table ronde d’experts sur l’avenir de la... 23.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-23T16:38+0200

2025-05-23T16:38+0200

2025-05-23T16:38+0200

afrique

russie

coopération

sputnik

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/05/17/1073407178_0:60:1160:713_1920x0_80_0_0_e646af81f75279104271d5b4cd332f43.jpg

L’événement a réuni sur une même plateforme des experts clés de Russie, du Mali, de Namibie, de Zambie et du Kenya. Le directeur du bureau de projet du consortium "Réseau Universitaire Russo-Africain" Maxim Zalyvsky et le directeur adjoint aux partenariats stratégiques de la société Innopraktika Alexey Efimov étaient présents dans le centre de presse du groupe médiatique Rossiya Segodnya. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République du Mali Bouréma Kansaye, le directeur exécutive du Ministère des Technologies de l’information et de la Сommunication de la République de Namibie Audrin Mathe, le directeur de l’École supérieure de commerce de l’Université de Zambie Lubinda Haabazoka et la commissaire aux questions du capital humain, des technologies et de l’innovation de la Commission africaine de la jeunesse Roseline Ogiri (Kenya) se sont joints par vidéoconférence. L’événement a été ouvert par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République du Mali Bouréma Kansaye. Il a souligné que "la coopération entre le Mali et la Russie dans le domaine de l’éducation et des technologies revêt un caractère stratégique". Pr. Kansaye a également parlé du Centre d'Intelligence Artificielle et de Robotique créé au Mali et a noté que "puisque le revers de la digitalisation sont les possibles cyberattaques, elle doit aller de pair avec la cybersécurité". Il a exprimé l’espoir que le transfert de technologies sera facilité par la coopération avec le Réseau Universitaire Russo-Africain. Chef du bureau de projet du consortium "Réseau Universitaire Russo-Africain" Maxim Zalyvsky a donné des exemples de projets éducatifs mis en œuvre: L’expert a noté le haut niveau d’intérêt des partenaires africains pour les initiatives éducatives conjointes: "Nous voyons la demande pour l’expertise accumulée dans l’enseignement supérieur russe, et il est gratifiant de noter que ce travail est mené de manière assez efficace". Le directeur exécutive du Ministère des Technologies de l’information et de la Сommunication de la République de Namibie Audrin Mathe a noté: Il a souligné que de nombreux gouvernements africains s’inquiètent de la gestion des données personnelles de leurs citoyens, actuellement stockées hors de leurs pays. Selon Audrin Mathe, "ce que nous devons faire, c’est créer des centres de données en Afrique", tout en renforçant "la cybersécurité comme l’un des aspects de l’indépendance". En réponse, Alexey Efimov, directeur adjoint chargé des partenariats stratégiques chez Innopraktika, a souligné que la Russie est l’un des leaders mondiaux en matière de numérisation et du gouvernance électronique. "Aujourd’hui, la Russie est l’un des rares pays à déployer ses propres solutions dans le domaine de numérisation, tout en résistant efficacement aux cyberattaques. Cela rend l’expérience russe précieuse pour de nombreux pays, y compris en Afrique. Surtout, nous sommes prêts à partager cette expertise", a déclaré Efimov. Il a évoqué le Programme de Partage des Connaissances sur l'E-Gouvernance et Numérisation destiné aux fonctionnaires africains, mis en œuvre par le Centre des Études Africaines de l’Université HSE avec le soutien d’Innopraktika.Le directeur de l’École supérieure de commerce de l’Université de Zambie Lubinda Haabazoka a mis en évidence des domaines critiquement importants pour l’échange technologique, tels que l’énergie, l’extraction des ressources naturelles, la santé et la pharmacie.La commissaire aux questions du capital humain, des technologies et de l’innovation de la Commission africaine de la jeunesse Roseline Ogiri a souligné que la jeunesse africaine était activement impliquée dans l’agenda global moderne et comprend l’importance de construire un système de dialogue international des jeunes pour chercher des solutions aux problèmes globaux de l’humanité: Le dialogue était modéré par Anastasia Aliamovskaia, responsable de projets de la direction de coopération internationale de Sputnik. En conclusion des échanges, elle a souligné:La Journée de l’Afrique est célébrée chaque année le 25 mai et symbolise l’unité et la victoire des peuples du continent dans leur lutte pour l’indépendance.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, coopération, sputnik