L'ex-Président congolais Joseph Kabila se voit retirer son immunité parlementaire

23.05.2025

Cette décision intervient à l’issue d’une plénière décisive convoquée au Palais du peuple, sur requête de l’Auditeur général près la Haute cour militaire qui accuse M. Kabila de participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.Les sénateurs ont suivi les recommandations d'une commission spéciale dont la totalité des 40 membres se sont prononcés en faveur de cette mesure.En avril, le ministre de la Justice Constant Mutamba avait saisi la justice afin d'engager des poursuites contre Joseph Kabila "pour sa participation directe" au groupe armé M23.Joseph Kabila, 53 ans, a dirigé le vaste pays d'Afrique centrale pendant 18 ans, entre 2001 et 2019. Il avait quitté le pouvoir avec le titre de sénateur à vie et une immunité parlementaire. Son successeur et actuel président Félix Tshisekedi l'accuse d'être complice du groupe armé M23, dans un contexte d'intensification du conflit dans l'est du pays.

