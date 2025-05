https://fr.sputniknews.africa/20250522/une-zone-tampon-de-securite-sera-creee-le-long-de-la-frontiere-entre-la-russie-et-lukraine--1073374115.html

Une zone tampon de sécurité sera créée le long de la frontière entre la Russie et l’Ukraine

Cette décision prise, les forces armées russes s'attaquent actuellement à ce problème, a déclaré Vladimir Poutine. 22.05.2025, Sputnik Afrique

Le Président russe a également qualifié de terroristes les méthodes utilisées par les militaires de Kiev et les mercenaires étrangers.Poutine a donné l'ordre de préparer le plus rapidement possible un programme de reconstruction globale des zones frontalières russes. Il s'agit des régions de Koursk, Belgorod et Briansk. Les ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Situations d'urgence, de la Santé et d'autres institutions devraient être impliqués dans l'élaboration de ce projet.

