Sénégal: une ancienne ministre écrouée pour détournement présumé de deniers publics

L'ancienne ministre sénégalaise des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été placée sous mandat de dépôt, mercredi, suite à sa comparution... 22.05.2025, Sputnik Afrique

L'ancienne ministre a été inculpée pour détournement de deniers publics, notamment l’utilisation d’un fonds de 1 milliard de FCFA géré par le ministère qu’elle dirigeait.Le Directeur de l’administration générale et de l’équipement du même ministère, Alassane Diallo, a également été interrogé dans cette affaire, selon les mêmes sources.Mme Gladima fait partie des cinq ministres de l'administration précédente mis en accusation pour malversations présumées le 8 mai par l'Assemblée nationale qui les a ensuite renvoyés devant la Haute cour de justice (HCJ), une juridiction spéciale, pour notamment des détournements liés à un fonds anti-covid. Elle est la première à être placée en détention parmi les cinq anciens ministres mis en cause.Lundi dernier, Ndèye Sali Diop, ancienne ministre de la Femme et de la Famille, a été placée sous contrôle judiciaire, après avoir versé une caution de 57 millions.L’ancien ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, a lui été placé sous bracelet électronique avec assignation à domicile, mardi, après son audition devant la HCJ. Son inculpation est liée à une affaire présumée de corruption et de détournement de deniers publics.Le fonds Force Covid-19, d’un montant de 1.000 milliards de francs CFA, avait été mis en place par l’État sénégalais dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, afin de soulager les ménages et les entreprises dans un contexte de confinement.Plusieurs personnalités, parmi lesquelles des artistes, animateurs ou des hauts fonctionnaires, ont ces derniers jours été interrogés au Sénégal dans le cadre de cette affaire.Dans un rapport d'audit publié en décembre 2022, la Cour des comptes a relevé des irrégularités dans la gestion de ce fonds, liées notamment à des surfacturations.

