https://fr.sputniknews.africa/20250522/moscou-inaugure-la-conference-la-russie-et-le-monde-dialogues--strategies-2025--1073365063.html

Moscou inaugure la conférence "La Russie et le monde: Dialogues – Stratégies 2025"

Moscou inaugure la conférence "La Russie et le monde: Dialogues – Stratégies 2025"

Sputnik Afrique

L’Institut national de recherche pour le développement de la communication a annoncé le lancement de la IXe Conférence scientifique et pratique internationale... 22.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-22T13:02+0200

2025-05-22T13:02+0200

2025-05-22T13:02+0200

moscou

conférence

international

russie

monde multipolaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1b/1063117591_661:0:4302:2048_1920x0_80_0_0_b0e44bffd58da31c452ba0bc86df2a37.jpg

Ce forum de haut niveau se tiendra à Moscou les 22 et 23 mai 2025. Il réunira d’éminents universitaires, décideurs politiques, diplomates et experts internationaux pour des discussions approfondies sur les grands enjeux mondiaux et le rôle stratégique de la Russie dans les affaires internationales.La conférence explorera les enjeux cruciaux de la géopolitique contemporaine et l’évolution de la structure du système-monde, offrant ainsi une plateforme multidisciplinaire de dialogue et d’analyse.Un accent particulier sera mis sur les questions de culture stratégique, d’identité nationale et de politique de la mémoire historique, ainsi que sur l’influence de ces facteurs sur les relations internationales. En abordant ces thèmes, le forum vise à favoriser une meilleure compréhension des moteurs à long terme des transformations mondiales et des prises de décision stratégiques. La conférence est organisée en coopération avec l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie et le Centre d'études stratégiques internationales de l'Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères.

moscou

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moscou, conférence, international, russie, monde multipolaire