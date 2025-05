https://fr.sputniknews.africa/20250522/lalgerie-a-finalise-son-adhesion-a-la-banque-de-developpement-des-brics--1073352867.html

L'Algérie a finalisé son adhésion à la Banque de développement des BRICS

Le 19 mai 2025, l’Algérie a déposé son instrument d’adhésion, conformément aux dispositions des Statuts de la Nouvelle Banque de Développement, selon un... 22.05.2025, Sputnik Afrique

"Au nom de la Nouvelle Banque de Développement, je félicite sincèrement l'Algérie pour son adhésion. L'Algérie joue un rôle important non seulement dans l'économie de l'Afrique du Nord, mais aussi à l'échelle mondiale, et contribuera certainement à renforcer la position de la NDB sur la scène financière mondiale ", a déclaré Mme Dilma Rousseff, présidente du NDB, citée dans ce document. "Riche en ressources naturelles, dotée d'une économie dynamique et d'une position géographique stratégique, l'Algérie dispose d'un immense potentiel de croissance et de développement. La NDB s'engage pleinement à devenir un partenaire fiable et digne de confiance pour l'Algérie, en soutenant son programme de développement durable ", a-t-elle souligné.

