La Russie domine le conflit ukrainien, forçant Kiev à coopérer pour la paix, dit un analyste kényan

"Les Russes et les États-Unis coopèrent et les Ukrainiens sont dans une situation difficile", a déclaré à Sputnik Afrique Macharia Munene, professeur kényan de... 22.05.2025, Sputnik Afrique

Bien que la France et le Royaume-Uni "promettent quelques armes ici et là" à Kiev, aucune grande puissance ne souhaite ou ne peut défier directement la Russie, selon lui. "L'Ukraine était une cause perdue depuis le début, lorsque les pays occidentaux et Zelensky se sont montrés provocateurs à l'égard des Russes", a souligné l'expert.

