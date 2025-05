https://fr.sputniknews.africa/20250521/les-russes-forment-une-seule-equipe-dit-poutine-1073322797.html

Les Russes forment "une seule équipe": déclarations clés de Poutine lors de sa visite à Koursk

Le Président russe s'est rendu le 20 mai dans la région de Koursk, pour la première fois depuis que la région a été complètement libérée. 21.05.2025, Sputnik Afrique

"Nous sommes une équipe, et le pays tout entier est aujourd'hui une seule équipe. C'est le succès inconditionnel de tous nos efforts. Ce sont les conditions nécessaires à la réalisation de tous nos objectifs", a-t-il fait savoir.Poutine s'est également rendu dans un centre humanitaire dans la région de Koursk. De plus, il a visité une centrale nucléaire en construction et a tenu une réunion avec les dirigeants municipaux de Kourtchatov.

