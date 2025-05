https://fr.sputniknews.africa/20250520/tracer-les-valeurs-fondatrices-exalter-les-ames-ibrahim-traore-a-ecoute-lhymne-de-laes-1073285285.html

Tracer les valeurs fondatrices, exalter les âmes: Ibrahim Traoré a écouté l'hymne de l'AES

Le dirigeant burkinabè a reçu le 19 mai les ministres de la Culture de l'AES qui lui ont présenté l'hymne de l'AES, selon un communiqué de la présidence... 20.05.2025, Sputnik Afrique

burkina faso

hymne

ibrahim traoré

alliance des états du sahel (aes)

Baptisée La Confédérale, cette œuvre "se veut un repère identitaire et surtout un puissant levier pour mobiliser les générations présentes et futures pour la victoire finale", a déclaré Mamou Daffé, ministre malien de la Culture. La semaine dernière, l'œuvre a été présentée à Assimi Goïta, président en exercice de l’AES. Le dirigeant malien a hautement apprécié La Confédérale. Bientôt, l’hymne éclatera en chœur dans les trois nations lors d’un lancement synchronisé, a fait savoir le ministre malien sans préciser la date.Un autre symbole important de l'AES, le drapeau, a été validé en février. Il présente un fond vert comportant en son centre le logo de la Confédération: un baobab, un soleil et trois étoiles.

burkina faso, hymne, ibrahim traoré, alliance des états du sahel (aes)