Négociations russo-ukrainiennes: "Vu d'Afrique, on attendait cette première réunion"

"Je pense qu'un accord préalable est toujours possible. Maintenant, quelles sont les conditions de cet accord ? La crainte du côté de Moscou, c'est quand même la force de frappe de l'Ukraine qui est tributaire des aides étrangères, américaines, européennes et autres. Et s'il y a un cessez-le-feu, il faut aussi pour la Russie qu'il y ait des garanties que ce n'est pas une occasion aussi pour l'Ukraine de remettre plus de billes sur les fronts de guerre et de bénéficier de plus d'aides secrètes ou déclarées qui pourraient relancer le front de guerre encore plus violemment", s'est-il toutefois interrogé.