"La Russie est un grand pays scientifique, un des rares pays scientifiques qui fait presque tout"

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous avons eu l'honneur de recevoir un chercheur visionnaire, Georges Romain Zobo, chercheur à l'université russe... 20.05.2025

"La Russie est un grand pays scientifique, un des rares pays scientifiques qui fait presque tout" Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous avons eu l'honneur de recevoir un chercheur visionnaire, Georges Romain Zobo, chercheur à l’université russe Rosbiotech. Son projet révolutionnaire, BilangaLab, pourrait bien être la clé pour moderniser l’agriculture en Afrique et transformer les économies agricoles du continent.

"Le projet consiste à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour propulser l'agriculture dans nos pays. Nous devons repenser la manière dont nous cultivons et transformer nos terres", explique M.Zobo sur les ondes de Sputnik Afrique. Selon le chercheur, Bilanga, qui signifie "champ" en langue congolaise, est plus qu’un simple projet agricole.Georges Romain Zobo souligne que, contrairement à l'Occident, la Russie a démontré qu'il est possible de transformer un pays en une seule génération grâce à un système éducatif et scientifique solide. Selon lui, en investissant dans les sciences, technologies et infrastructures, l'Afrique pourrait moderniser son agriculture et ses industries rapidement, tout comme la Russie l'a fait.Le projet BilangaLab est avant tout un pari sur l’avenir de l'Afrique centrale, une région qui compte près de 214 millions d’habitants.Inspiré par l'expérience russe dans la création de complexes agro-industriels, il rêve de répliquer ce modèle en Afrique. Pour lui, cette initiative n'est pas seulement un modèle agricole, c’est aussi une opportunité pour l’Afrique de tirer parti de l’expertise scientifique mondiale.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

