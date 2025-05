https://fr.sputniknews.africa/20250519/les-gesticulations-des-europeens-ne-serviront-a-rien-sinon-a-enrichir-lindustrie-militaire-us-1073246929.html

"Les gesticulations des Européens ne serviront à rien sinon à enrichir l’industrie militaire US"

"Les gesticulations des Européens ne serviront à rien sinon à enrichir l'industrie militaire US"

Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, Georges Renard-Kuzmanovic, ex-officier de l'armée, analyste géopolitique et militaire, revient sur la symbolique de la... 19.05.2025

Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, Georges Renard-Kuzmanovic, ex-officier de l'armée, analyste géopolitique et militaire, revient sur la symbolique de la fête du 9 mai 1945 à Moscou et sa signification aujourd'hui. "L'union des pays des BRICS qui s'est considérablement renforcée depuis le sommet de l'année dernière à Kazan".

"Les célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique le 9 mai 1945 contre l’hydre nazie était un grand moment de mémoire collective de tous les pays et de tous les peuples qui ont contribué de près ou de loin à débarrasser le monde de cette abomination", affirme à Radio Sputnik Afrique Georges Renard-Kuzmanovic, ex-officier de l'armée française et ancien humanitaire en Afrique, analyste géopolitique et militaire, également homme politique et fondateur en 2019 du parti souverainiste de gauche, République Souveraine. Il est également le créateur et animateur du média Fréquences populaires.Dans le contexte de la proposition formulée par Vladimir Poutine pour une reprise des négociations sans préalables avec l’Ukraine à Istanbul, Georges Kuzmanovic estime que "les gesticulations des Européens, notamment d’Emmanuel Macron et de ses homologues allemand et britannique, qui ont rendu visite au Président ukrainien à Kiev, au lendemain des festivités du 9 mai à Moscou, ne serviront à rien sinon à enrichir le complexe militaro-industriel US à qui ils vont acheter les armes pour les livrer aux forces ukrainiennes et à faire avancer leur agenda d’une Europe fédérale bon gré ou mal gré l’avis des peuples européens".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

