19.05.2025, Sputnik Afrique

L'entretien téléphonique Poutine-Trump a pris fin, il a duré plus de 2 heures, selon le Président russe ️Vladimir Poutine a qualifié cette conversation de substantielle, franche et très utile, s'exprimant devant les journalistes. ️Il a dit avoir exprimé sa gratitude à Trump pour la participation des États-Unis à la reprise des négociations directes entre Moscou et Kiev.

