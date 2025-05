https://fr.sputniknews.africa/20250518/les-cas-de-paludisme-en-baisse-en-namibie-1073198379.html

Les cas de paludisme en baisse en Namibie

Les cas de paludisme en baisse en Namibie

La Namibie a enregistré 5.921 nouveaux cas de paludisme et huit décès entre le 5 et le 11 mai, marquant une diminution de 12% par rapport à la semaine... 18.05.2025, Sputnik Afrique

Les données, publiées samedi dans le dernier rapport du ministère sur la situation du paludisme en Namibie, ont souligné une transmission continue dans plusieurs districts des régions du nord et du nord-est du pays, qui représentaient 71% des nouveaux cas signalés au cours de la semaine.Selon le rapport, depuis le début de l'épidémie en décembre 2024, la Namibie a signalé 76.195 cas confirmés de paludisme et 132 décès.En réponse, a ajouté le ministère, les autorités maintiennent des activités de contrôle des vecteurs de la maladie, telles que le traitement des sites de reproduction des moustiques, tout en renforçant les efforts de communication sur les risques grâce à la radio locale et à la sensibilisation communautaire.Cependant, le ministère a noté que la réponse au paludisme continue de faire face à des défis, notamment des transports insuffisants, une pénurie de personnel médical et des rapports de données transmis en retard dans certains districts.Parallèlement, des efforts sont en cours pour se procurer davantage de moustiquaires traitées à l'insecticide et de produits pharmaceutiques, ainsi que pour déployer des commis à la saisie des données et du personnel de santé supplémentaires, a indiqué le ministère.

namibie, afrique subsaharienne, paludisme, maladies