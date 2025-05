Le manque de financement met en danger "des millions" de personnes en Somalie, alerte l'Onu

© AP Photo / Jerome Delay Des personnes arrivent dans un camp de déplacés à la périphérie de Dollow, en Somalie, le 21 septembre 2022. Des chocs climatiques causent la mort de centaines de personnes et en déplacent des milliers chaque année, provoquant une aggravation des pénuries alimentaires dans de nombreuses nations du Moyen-Orient et d'Afrique. Disposant de ressources limitées, ces pays sont également parmi les plus pauvres du monde et les plus vulnérables aux effets du changement climatique.