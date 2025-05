https://fr.sputniknews.africa/20250516/plus-dune-trentaine-de-morts-dans-un-affrontement-au-tchad-1073127444.html

Plus d'une trentaine de morts dans un affrontement au Tchad

Trente-cinq personnes ont été tuées et six autres blessées dans un affrontement survenu mercredi dans le sud du Tchad, selon un communiqué publié jeudi par le... 16.05.2025, Sputnik Afrique

L'affrontement a eu lieu dans le village de Mandakao, une localité située à 18 kilomètres de Beinamar, dans la province du Logone-Occidental (sud), indique le communiqué, sans précision sur les personnes impliquées. Sur instruction du Premier ministre Allah-Maye Halina, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'Etat, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation et celui de la Sécurité publique s'est rendue sur place pour évaluer l'ampleur du drame et apporter le soutien nécessaire aux populations affectées, selon le communiqué. Le gouvernement condamne "avec la plus grande fermeté ces actes barbares" et informe que "toutes les mesures nécessaires sont prises pour identifier, traquer et traduire en justice les auteurs et complices". Il appelle enfin à la retenue et à la responsabilité de tous, "dans un esprit de paix et d'unité nationale".

