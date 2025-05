https://fr.sputniknews.africa/20250515/un-avion-de-surveillance-sest-ecrase-au-tchad-1073088125.html

Un avion de surveillance s'est écrasé au Tchad

Un avion de surveillance s'est écrasé au Tchad

Sputnik Afrique

Deux personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion, mercredi, à proximité du Parc national de Zakouma, au Tchad, a indiqué l'Autorité de l'aviation... 15.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-15T07:43+0200

2025-05-15T07:43+0200

2025-05-15T07:44+0200

afrique subsaharienne

tchad

avion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0b/1070135016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d77c324968fec6c5316a01c080485d73.jpg

L'accident impliquait un avion de type "Savannah S" appartenant à l'African Parks Network, a précisé la même source. L'appareil était en mission de surveillance aérienne des rhinocéros dans la région de Zakouma, et à bord se trouvaient un pilote sud-africain et un fonctionnaire du ministère tchadien de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, a-t-elle ajouté. L'appareil est arrivé à proximité du village de Goz Djarat, où une mission de surveillance était en cours. Des gardes en poste ont signalé par la suite la chute de l'avion aux abords du village. Les deux occupants ont perdu la vie dans ce tragique accident, a expliqué l'autorité.

afrique subsaharienne

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique subsaharienne, tchad, avion