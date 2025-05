https://fr.sputniknews.africa/20250515/le-nigeria-compte-lancer-quatre-nouveaux-satellites--1073087735.html

Le Nigeria compte lancer quatre nouveaux satellites

Le Nigeria compte lancer quatre nouveaux satellites

Sputnik Afrique

Le Nigeria envisage le lancement de quatre nouveaux satellites pour réaliser des missions d'observation et contribuer à la lutte contre les menaces... 15.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-15T07:31+0200

2025-05-15T07:31+0200

2025-05-15T07:31+0200

afrique

nigeria

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/03/1059010530_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_868bc806b92fbe454430f5f4e1efae12.jpg

Le lancement de ces appareils dont trois satellites d'observation de la Terre a été approuvé lors de la dernière réunion du Conseil exécutif fédéral (FEC), ce qui devrait renforcer les capacités du Nigeria qui compte à son actif d’autres satellites en orbite spécialisés dans la communication, la surveillance météorologique et la gestion de l’environnement.Sur le plan sécuritaire, l'armée peut faire appel à ces satellites pour surveiller efficacement des zones à haut risque ainsi que les activités des groupes criminels, a fait remarquer le responsable, cité par l’agence nigériane de presse.Dans ce sens, il a souligné l'importance d'encourager l'innovation et la créativité au sein des centres de recherche et des universités nigérianes pour doter le pays en technologies modernes et utiles, notant que le gouvernement doit élaborer des cadres réglementaires pour offrir un environnement propice à l’innovation et à l’éclosion de talents.A travers l’Agence nationale de recherche et de développement spatial, le bras opérationnel du Nigeria en matière des technologies spatiales, le géant africain a multiplié ces dernières années les investissements et les projets de lancement de nouveaux satellites pour se positionner en tant qu’acteur clé dans le domaine spatial au niveau continental.

afrique

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, nigeria, afrique subsaharienne