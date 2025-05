https://fr.sputniknews.africa/20250515/cest-grotesque-que-de-vouloir-raconter-que-la-russie-attaque-leurope-ou-la-france-1073097254.html

"C'est grotesque que de vouloir raconter que la Russie attaque l'Europe ou la France"

"C'est grotesque que de vouloir raconter que la Russie attaque l'Europe ou la France"

Le chanteur français Francis Lalanne s'est déplacé à Moscou à l'occasion des festivités des 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Pour... 15.05.2025, Sputnik Afrique

"Mon but est un but, j'allais dire, lié à la situation en ce moment qui met en porte-à-faux deux peuples frères, ces deux peuples frères que sont le peuple russe et le peuple français. Il y a en ce moment des personnes mal intentionnées qui dirigent la France et qui voudraient briser cette amitié séculaire entre la France et la Russie. Et je pense que cette amitié est essentielle. C'est trois siècles de complicité presque, j'ai envie de dire, d'amitié", a déclaré Francis Lalanne.Retrouvez également dans cette émission:- Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, sur la contribution oubliée des résistants soviétiques dans la Libération de la France.- Amzat Boukari-Yabara, écrivain, historien indépendant et militant franco-béninois, sur la situation en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale.- Abera Biruk Zerihun et Shegute Yohanes Teshome, blogueurs éthiopiens, sur leur voyage dans les lieux iconiques russes de la Seconde Guerre Mondiale.- Hambaly Dodo Oumarou, économiste nigérien, sur les dessous de la croissance de 8,8% enregistrée par le Niger en 2024.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

