Égypte: le canal de Suez réduit ses prix pour les grands navires

Égypte: le canal de Suez réduit ses prix pour les grands navires

L'Autorité égyptienne du canal de Suez a annoncé mardi la réduction dès jeudi de 15% des tarifs pendant trois mois pour les grands navires porte-conteneurs... 14.05.2025

Osama Rabie, président de l'Autorité égyptienne du canal de Suez, a déclaré que cette incitation temporaire - à compter de jeudi et d'une durée de 90 jours - s'applique aux navires d'une jauge nette d'au moins 130.000 tonnes, chargés ou vides. Il a précisé que cette décision est issue des efforts visant à "encourager les principales compagnies maritimes à revenir au transit par le canal de Suez, compte tenu des conditions favorables et de la stabilité relative et du calme dans la situation de sécurité dans la région de la mer Rouge".

