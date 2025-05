https://fr.sputniknews.africa/20250513/proposition-de-negociations-russie-ukraine-cest-un-signal-tres-positif-1073021082.html

Proposition de négociations Russie-Ukraine: "C'est un signal très positif"

Proposition de négociations Russie-Ukraine: "C'est un signal très positif"

Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a fait un pas décisif dans la résolution du conflit en Ukraine en proposant à Kiev des négociations directes et sans conditions à Istanbul... 13.05.2025, Sputnik Afrique

Pour Sputnik Afrique, Nicolas Dupont-Aignan, homme politique français et président du parti politique Debout la France, a réagi à la proposition du Président russe.

"Écoutez, c'est un signal très positif. Il y a eu une demande de cessez-le-feu. Là, il y a une proposition de négociation directe. Je pense qu'il faut la saisir au plus vite et il faut enfin trouver une issue de paix, comme je l'avais proposé d'ailleurs dès 2022", a déclaré M.Dupont-Aignan après l’offre du dirigeant russe de négocier directement avec l'Ukraine.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

