Première Conférence de l'Union africaine sur la dette à Lomé

Première Conférence de l'Union africaine sur la dette à Lomé

La première Conférence de l'Union africaine /UA/ sur la dette s'est ouverte lundi à Lomé, la capitale togolaise. 13.05.2025

Placée sous le thème "L'Agenda africain de gestion de la dette publique: restaurer et préserver la viabilité de la dette", cette conférence de haut niveau, qui se tient du 12 au 14 mai, vise à explorer des solutions durables et souveraines pour faire face à l'endettement croissant sur le continent africain. Organisée par le département du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines de l'UA, la rencontre a réuni plus de 500 participants, dont des chefs d'Etat, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des partenaires au développement et des représentants de la société civile. Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a insisté sur l'urgence d'"instaurer une gouvernance rigoureuse de la dette publique, soutenue par une solidarité africaine forte et un dialogue équilibré avec les créanciers internationaux". Alors que, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique plus de vingt pays africains sont en situation de surendettement ou à risque élevé, les échanges porteront notamment sur la réforme des cadres de restructuration de la dette souveraine, le recours à des financements durables, la transparence, la gouvernance de la dette et la lutte contre les flux financiers illicites. Selon la CEA, cette conférence devrait se conclure par l'adoption de la Déclaration de Lomé sur la dette africaine, qui définira une position commune du continent en matière de gouvernance de la dette et guidera les futures négociations et réformes.

