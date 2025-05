L'image des États-Unis dans le monde s’est sensiblement détériorée en un an

La note des États-Unis chute avec ou sans Trump au pouvoir. La perception globale nette des États-Unis est passée de +22% à -5% entre 2024 et 2025, affirme la fondation Alliance of Democracies, basée au Danemark et fondée par l’ex-chef de l’Otan, Anders Fogh Rasmussen. Retrouvez plus de détails dans cette infographie de Sputnik.