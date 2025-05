https://fr.sputniknews.africa/20250513/les-sujets-cles-des-negociations-moscou-kiev-ont-ete-enumeres-par-lenvoye-special-de-donald-trump-1073012828.html

Les sujets clés des négociations Moscou-Kiev ont été énumérés par l’envoyé spécial de Donald Trump

Selon Steve Witkoff, le refus de Kiev de restituer les territoires rattachés à la Russie, le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporojié, l’accès de... 13.05.2025, Sputnik Afrique

Les sujets clés des négociations entre Moscou et Kiev ont été énumérés par l’envoyé spécial de Donald TrumpSelon Steve Witkoff, ce sont:Vladimir Poutine a proposé dimanche des négociations "directes" et "sans condition préalable" entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi à Istanbul.Le Président russe a souligné que ces discussions devraient porter sur "les causes profondes du conflit".Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il attendait de la Russie qu'elle s'engage à respecter un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi et que Kiev était "prêt" à des pourparlers directs avec Moscou.L'Ukraine avait déjà proposé des trêves de 30 jours à la Russie, qui avaient été rejetées par Moscou qui estime que cette pause dans les combats permettrait à l'armée de Kiev de se regrouper et de se réarmer grâce aux livraisons d'armes occidentales.

