https://fr.sputniknews.africa/20250508/les-crimes-coloniaux-en-algerie-resultent-dune-complicite-entre-militaires-et-politiques-francais-1072787861.html

Les crimes coloniaux en Algérie résultent d’une complicité entre militaires et politiques français

Les crimes coloniaux en Algérie résultent d’une complicité entre militaires et politiques français

Sputnik Afrique

Les participants au forum international "Les massacres du 8 mai 1945 entre mémoire nationale et positions internationales", ouvert mercredi à Guelma, ont... 08.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-08T08:32+0200

2025-05-08T08:32+0200

2025-05-08T08:32+0200

maghreb

algérie

france

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/1a/1045279934_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0b88292c964488aaf4b5b785e543286d.jpg

Les crimes perpétrés en Algérie par les forces d’occupation ont pris "plusieurs formes, entre liquidation physique arbitraire en s’appuyant sur des lois, décrets et arrêtés taillés sur mesure, torture dans des prisons et des centres de détention et exil forcé à l'étranger", a soutenu le Dr Abdennacer Omar, président du comité scientifique de ce forum de deux jours organisé dans la salle de conférences "Sassi Benhamla" du nouveau pôle universitaire, à l’occasion du 80ème anniversaire des massacres du 8 Mai 1945. Le wali de Guelma, Mme Houria Aggoun, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la rencontre, a indiqué, pour sa part, que ce forum international auquel participent des historiens de différentes universités du pays et des chercheurs de 9 pays étrangers, "analysera et étudiera les différents aspects historiques et juridiques de ces massacres au cours desquels au moins 45.000 Algériens ont été massacrés à Guelma, Sétif et Kherrata. Elle a ajouté que ces massacres, qui constituent un "véritable crime contre l'humanité" et un "exemple de la barbarie de l'occupant français", resteront "gravés à jamais dans la mémoire collective des algériens qui commémorent chaque année cette date à laquelle les plus hautes autorités du pays attachent la plus grande importance comme en témoigne l'adoption du 8 mai en tant journée nationale de la mémoire". La première séance scientifique du forum a donné lieu à plusieurs interventions dont celle du Dr Fayçal Cherif, de l'Institut supérieur d'histoire de Tunisie, intitulée "Les crimes coloniaux, leurs origines, documentation et preuves", dans laquelle il a estimé que la "responsabilité pénale des crimes coloniaux, dont les massacres du 8 mai 1945, est partagée entre le soldat qui a tué et l'homme politique qui a donné l'ordre de tuer". Le conférencier a appelé les chercheurs en histoire à "ne pas se limiter aux témoignages vivants et aux documents d'archives français pour prouver les crimes coloniaux", mais aussi à "opérer des recherches dans les archives d'autres pays tels que l'Italie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l'Espagne où l'on peut trouver de nombreuses informations sur l'histoire de l'Algérie durant la période coloniale, constellée de nombreux faits que la France cache encore". De son côté, le Pr Daniel Kent Carrasco, de l’université nationale autonome du Mexique/, a animé une conférence intitulée "La Révolution algérienne du point de vue du Mexique", dans laquelle il a estimé que la "barrière de la langue et la distance géographique n'ont pas permis aux peuples d'Amérique latine de mieux connaître les crimes commis par le colonialisme français lors des massacres de mai 1945". Il a toutefois ajouté que la "grandeur" de la Révolution algérienne, après ces massacres, a "trouvé un écho sur tous les continents du monde, y compris en Amérique latine". La première journée de ce forum a été également marquée par une intervention du Pr Sherzad Zakaria Mohammed, de l'université de Zakho (Irak) intitulée "Les exactions du colonialisme français contre les révolutionnaires algériens rapportées par le journal irakien L’Union du Peuple" (Ittihad Al Chaâb). Plusieurs autres communications sont au programme de la seconde journée du forum, en plus d’ateliers consacrés au thème de la rencontre.

maghreb

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

maghreb, algérie, france