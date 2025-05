https://fr.sputniknews.africa/20250504/la-russie-na-pas-eu-besoin-dutiliser-des-armes-nucleaires-pendant-loperation-militaire-speciale-1072617759.html

La Russie n'a pas eu besoin d'utiliser des armes nucléaires pendant l’opération militaire spéciale

Selon Vladimir Poutine, la Russie dispose de suffisamment de forces et de ressources pour mener l’opération militaire spéciale à sa conclusion logique. 04.05.2025, Sputnik Afrique

La Russie dispose de toutes les forces nécessaires pour mener à bien son opération militaire en Ukraine sans utiliser d’armes nucléaires, a déclaré Vladimir Poutine dans un entretien accordé au journaliste Pavel Zarubine. Le chef d'État a souligné que Moscou gardait son sang-froid pendant l'opération spéciale, malgré les tentatives de provoquer la Russie et de la pousser à commettre des erreurs. Selon Poutine, la Russie dispose de suffisamment de forces et de ressources pour mener l’opération militaire spéciale à sa conclusion logique.La réconciliation avec l’Ukraine n’est qu’une "question de temps" "Il me semble que c'est inévitable, malgré toute la tragédie que nous vivons actuellement", a-t-il aussi affirmé.Le Président russe a indiqué aussi ne pas se considérer comme "l'arbitre du destin" et a affirmé continuer de "respirer le même air" que le peuple.

